Гуиса не хочет отставки Арагонеса

Испанский нападающий Фенербахче Даниэль Гуиса надеется, что его соотечественник Луис Арагонес останется у руля турецкого гранда, несмотря на провальное начало сезона, сообщает FOOTBALL.UA. "После шести матчей без побед абсолютно нормально то, что на тренера оказывается давление, но Луис продолжает работать и искать пути выхода из кризиса", - рассказывает Гуиса. "Я верю и надеюсь, что его дни в клубе не сочтены. Мы можем выиграть следующий матч и поднять наши головы". Арагонес привел сборную Испании к золотым медалям Евро-2008, а затем возглавил Фенербахче. Команда неудачно начала чемпионат, а поражение 1:4 от Кайзериспора просто разгневало фанов. Сейчас команда занимает 12-е место в турнирной таблице. Правда, испанский тренер после проигрыша Кайзериспору заявил, что не собирается уходить. Гуиса, в свою очередь, говорит, что не уедет из Турции даже, если ее покинет Арагонес: "Обидно, что все идет так, но я не жалею, что перешел в Фенербахче - мне нравится здесь, меня хотели видеть болельщики этой команды. У меня контракт на 4 года, и я хочу его отработать".