Лавесси никуда не уходит

Спортивный директор Наполи Пьерпаоло Марино заявил, что аргентинский нападающий Езекиэль Лавесси не продается, передает FOOTBALL.UA. На днях в английских СМИ появилась информация, что зимой лондонский Челси предпримет попытку приобрести Лавесси. Даже называлась конкретная сумма - 10 миллионов фунтов. "Лавесси не тот игрок, которого мы собираемся продавать", - говорит Марино. "Тем более, клуб не получал никаких предложений. Если в ближайшие дни Челси все же к нам обратиться, то мы, безусловно, откажем англичанам".