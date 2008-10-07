Чемпионат Испании. АСВ. Результаты матчей

Сарагоса – Памеса – 72:82 (27:14, 8:18, 23:20, 14:30) САРАГОСА: Кинтерос (28), Л.Льюис (13). ПАМЕСА: Уильямс (25), Клавер (20), Дуглас (14). Барселона – Ховентуд – 95:77 (22:22, 25:23, 28:19, 20:13) БАРСЕЛОНА: Гримау (15 + 6 передач), Ильясова (13 + 7 подборов), Васкес (11), Сантьяго (11). ХОВЕНТУД: Райт (20), Менса-Бонсу (16 + 7 подборов). Менорка – Таугрес – 77:79 (15:10, 20:21, 14:23, 28:25) МЕНОРКА: Джетер (20), Баждарич (12), Элей (11 + 7 подборов), Стойич (11). ТАУГРЕС: Ракочевич (21 + 5 передач), Телетович (21), МакДональд (10). Фуэнлабрада – Мурсия – 97:81 (21:23, 28:17, 28:11, 20:30) ФУЭНЛАБРАДА: Бланко (23 + 5 передач), Олесон (21), Рамос (16 + 8 подборов), Параисо (15). МУРСИЯ: Томас (18 + 8 передач), Роблес (16). Эстудиантес – Бильбао – 71:76 (16:14, 16:25, 18:28, 21:9) ЭСТУДИАНТЕС: Уайдман (14 + 8 подборов), Грэйнджер (11). БИЛЬБАО: Блумс (15), Пасалич (13), К.Льюис (11). Манреса – Кахасол – 69:68 (19:17, 17:10, 21:17, 12:24) МАНРЕСА: Эсселин (20 + 8 подборов), Булфони (11). КАХАСОЛ: Игнерски (17). Эллис (15). Положение команд: Уникаха – 1-0, Гранада – 1-0, Памеса – 1-0, Барселона – 1-0, Таугрес – 1-0, Фуэнлабрада – 1-0, Бильбао – 1-0, Манреса – 1-0, Кахасол – 0-1, Бруэса – 0-1, Реал – 0-1, Сарагоса – 0-1, Ховентуд – 0-1, Менорка – 0-1, Мурсия – 0-1, Эстудиантес – 0-1.