УЕФА назначил арбитра на матч Россия - Финляндия

Главным арбитром матча футбольных сборных России и Финляндии назначен грек Кирос Вассарас. Помогать Вассарасу будут его соотечественники Димитрис Бозацидис и Димитрис Сарайдарис. Резервным арбитром встречи назначен Анастассиос Какос, также представляющий Грецию. Об этом сообщает «Лента.ru». Матч Россия - Финляндия пройдет в рамках отборочного турнира чемпионата мира 2010 года. Игра состоится 15 октября в Москве на стадионе "Локомотив". Как отмечает издание "Спорт-Экспресс", Вассарас за свою карьеру семь раз обслуживал матчи российских клубов и сборной России. В этих семи встречах россияне не одержали ни одной победы. На чемпионате Европы 2008 года Вассарас обслуживал два матча. В игре Чехия - Португалия (1:3) он показал две желтые карточки, а во встрече Польша - Хорватия (0:1) четыре раза выносил футболистам предупреждения. По итогам обеих матчей к судейству Вассараса не было претензий.