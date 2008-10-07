Кличко уверен в победе

Почетный чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC украинец Виталий Кличко отметил, что на сто процентов готов к бою с нигерийцем Сэмюэлем Питером, отмечает «Утро.ru». "Подготовка к бою прошла отлично. К поединку с Питером я подошeл с диагнозом "здоров как бык". Во время сборов не удалось избежать и неприятных моментов. Одному из моих спарринг-партнёров пришлось выплатить компенсацию за нанесение физических повреждений, настолько сильно он был "обработан". Поединок с Сэмом Питером, безусловно, будет особенным. Потому что это будет бой между двумя чемпионами мира. Думаю, что я выйду победителем из этой схватки. Я уже дважды дрался за титулы чемпиона. Этот бой станет уже третьим, а бог, как известно, любит троицу", - заявил Кличко.