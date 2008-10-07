Богуш: Удивлять никого не собираюсь

Дебютант сборной Украины Станислав Богуш пообщался с журналистами после пресс-конференции Алексея Михайличенко. "Перед игрой с Фенербахче получил sms с незнакомого номера. Наверное, кто-то из друзей прислал. Действительно, сначала расценил это как шутку. Но потом информацию подтвердил Юрий Семин, она появилась в новостях, газетах.", - прокомментировал свое приглашение в сборную Богуш. "Конечно, почувствовал внутреннею радость. Все-таки в национальной сборной мечтает играть каждый футболист", - отметил кипер Динамо. "Для меня это очень неожиданно. Не думал, что все получится столь стремительно. Для меня это шанс, такой же, как я получил в Динамо. Буду стараться его использовать и показать все, на что способен", - подчеркнул Станислав Богуш. "Удивлять я, естественно, никого не собираюсь, да и нечем удивлять. Самое главное для вратаря - надежность и стабильность", - рассказал дебютант сборной Украины. "Нельзя сказать, что наши ворота остаются сухими только благодаря мне. Сейчас настроение хорошее. Я не думаю о том, поставят меня или нет. Я буду к этой игре готов, а решение - за тренером", - завершил Станислав Богуш. Ранее капитан киевского Динамо и основной вратарь сборной Украины Александр Шовковский ответил на вопросы журналистов. В понедельник, 6 октября, главный тренер сборной Украины по футболу Алексей Михайличенко дал пресс-конференцию перед отборочным матчем к Чемпионату мира 2010 года протии сборной Хорватии. Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Украины Алексей Михайличенко обнародовал список футболистов, которые будут готовиться к поединку отборочного турнира ЧМ-2010 против команды Хорватии. Также тренер сборной Хорватии Славен Билич прокомментировал предстоящие игры отбора к ЧМ-2010 с Украиной и Андоррой и назвал список игроков, которые будут к ним готовится.