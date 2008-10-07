«Сокол» проиграл на выезде Рязани

Киевский хоккейный клуб Сокол на выезде уступил Рязани 3:5, отмечает «Корреспондент». Рязань в матче западного дивизиона Высшей лиги нанесла поражение Соколу, ставшее для киевлян лишь вторым в сезоне. Рязань - Сокол - 5:3 (2:1, 2:1, 1:1) 0:1 Яковенко 02:30 1:1 Попков (Гусев, Климчук) 04:57 2:1 Савельев 09:00 2:2 Литвиненко (Аверкин, Гунько) 20:37 3:2 Савельев (Седов) 36:07 4:2 Тарабрин 39:57 ГБ 4:3 Малов (Люткевич, Якушин) 42:27 ГБ 5:3 Ершов (Абрамов, Рыбин) 43:26 ГБ Вратари: Петров - Селиверстов. Во вторник, 7 октября, команды проведут повторную встречу. Ранее в двух матчах против МФК Крылья Советов киевский хоккейный клуб Сокол впервые проиграл, и выиграл с аналогичный счетом - 1:2.