Пекин закрывает олимпийские объекты для публики

Олимпийские объекты в Пекине будут закрыты для публики, начиная со вторника, сообщает «РИА«Новости». После окончания 13 Паралимпийских игр на протяжении выходных по случаю дня образования КНР район Олимпийский парк где расположены главные объекты Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине, были открыты для посетителей. По последним данным, начиная с 1 октября, Олимпийский парк ежедневно посещали более 250 тысяч человек, что сопоставимо с количеством гостей во время проведения Игр. Рекорд по количеству туристов был побит 2 октября, когда посмотреть на «Птичье гнездо» – главный стадион Олимпиады и «Водный куб», где проходили соревнования по водным видам спорта, пришли более 520 тысяч человек. Вскоре после закрытия олимпийским объектам предстоит пройти этап реконструкции. «Водный куб» вскоре практически полностью потеряет свою спортивную составляющую. В центре будет сооружен аквапарк, открыты рестораны и даже ночной клуб. «Птичье гнездо», вероятнее всего, сохранит функцию легкоатлетического стадиона и футбольной арены, в нем также будут проходить концерты и иные представления. Реконструкция стадиона, по информации управляющей строением компании, которая также предусматривает создание в нем магазинов и ресторанов, обойдется минимум в 300 миллионов юаней (около 49 миллионов долларов).