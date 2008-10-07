Защитника «Айлендерс» увезли на носилках во время матча

В ночь на вторник защитник «Айлендерс» Крис Ли был унесен на носилках во время матча с «Флоридой»(0:6). Это случилось после того, как нападающий соперника Растислав Олеж атаковал игрока сзади. Виновник получил пять минут штрафа, а Криса Ли доставили в больницу, сообщает «РИА«Новости». Представитель нью-йоркской команды, заявил, что Олеж сознательно травмировал их защитника. В пятницу Крис Ли отпраздновал свое 28-летие. Пострадавший, не проведший в НХЛ ни единого матча, в июле подписал контракт с клубом на правах неограниченно свободного агента.