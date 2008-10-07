Федерер отдыхает от тенниса и скупает бриллианты на курортах

Швейцарский теннисист Роже Федерер наслаждается жизнью, забыв на некоторое время о своей профессии. Как сообщает РИА «Новости», снявшись с турнира в Стокгольме, который стартовал накануне, швейцарец со своей подругой Мирославой Вавринец отправился в Дубай, где посетил несколько ювелирных салонов. В частности, в роскошном гостиничном комплексе Atlantis парочка, тщательно изучив ассортимент, остановила свой выбор на кольцах с бриллиантами, ожерелье и браслетах с таким же камнем. «Вообще-то он все время смотрел на одно кольцо с огромным бриллиантом», – призналась после визита звезды одна из продавщиц магазина. Федерер обратил внимание на кольцо с самым большим в округе бриллиантом - в 60 карат. Роже Федерер взял перерыв в теннисной карьере, чтобы поправить свое здоровье и как следует подготовиться к борьбе за возвращение звания первой ракетки мира. Пока лидером мирового рейтинга является Рафаэль Надаль (Испания). Следующим в календаре швейцарца значится турнир серии Masters в Мадриде, который стартует 13 октября. После этого он намерен сыграть в своем родном городе - Базеле, затем в Париже, а завершит сезон на итоговом турнире серии Masters в Шанхае.