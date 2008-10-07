Кличко: Советую Питеру обратиться к психиатру

Почетный чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе украинец Виталий Кличко, который в субботу сразится за титул с действующим чемпионом Сэмюэлом Питером по прозвищу «Нигерийский кошмар» рассказал об особенностях психики соперника, сообщает «Спорт.com.ua». «Питер - человек с большими странностями, поэтому его поведение после фотосессии меня, в принципе, не удивило, – заявил Виталий Кличко sportbox.ru. – С нигерийцем существовала договоренность, что мы вместе передадим чемпионский пояс президенту WBC Хосе Сулейману. А этот чудак вырвал пояс у меня из рук и пустился наутек. Достаточно было просто посмотреть ему в глаза. Однозначно, у Питера не все в порядке с нервами. Не выдержал столь элементарного испытания! Что же тогда будет на ринге? Это определенно был нервный срыв. Советую «Нигерийскому кошмару» обратиться к специалистам соответствующего профиля».