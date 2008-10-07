Блажевич: У Украины нет амбиций

Бывший тренер сборной Хорватии Мирослав Блажевич, который в своей тренерской карьере 5 раз встречался с Украиной, не самым лестным образом отозвался об украинской команде в предверии отборочного матча ЧМ-2010 между этими командами, передает «Советский спорт». - Когда у них не идет игра, они очень теряются. Игроки квалифицированные, однако команде не хватает характера. Поэтому на уровне сборных Украина ничего не добивалась. Изменилась ли ситуация? Не вижу этого. У них нет амбиций для достижения желаемого результата.