Крис Ван дер Дрифт приглашен на тесты Honda, которые станут призом за победу гонщика в серии Формула Master. Дата тестов пока не объявлена, но команда сообщает, что речь идет о полноценном рабочем дне на трассе, сообщает «Советский спорт». - Я всегда мечтал сесть за руль Формулы 1, и победа в Формуле Master дала мне такой шанс. Хочется надеяться, что это только начало и первый опыт получит продолжение, ну а пока я с нетерпением жду тестов, не скрывает своих чувств Крис Ван дер Дрифт. В следующем сезоне мы наверняка увидим голландца в одной из команд GP2, вероятнее всего – в Trident Racing…