Корнеев: Сборную Германии не боимся

Тренер национальной сборной России Игорь Корнеев накануне первого дня сбора команды заметил, что команда не боится сборной Германии, передает «Советский спорт». - Настроение у нас прекрасное, рабочее. Хочется поскорее приступить к работе. Германия, конечно, опасный соперник, который старается играть первым номером, но у нас нет перед ней боязни. Что касается Финляндии, то я бы не стал делить на соперников сильных и слабых. Посмотрите, что происходит в Европе. Любая команда может отобрать очки у другой. Та же Финляндия едва не одолела немцев. В конкретный момент все может случиться.