Зыгмантович - новый главный тренер «Каунаса»

Рулевым литовского "Каунаса" вновь стал белорусский специалист Андрей Зыгмантович. Прежний главком команды португалец Жозе Коусейру принял решение сосредоточиться на работе со сборной Литвы. Ранее он планировал оставить "Каунас" лишь по окончании сезона, но резвый старт национальной команды в отборочном цикле чемпионата мира заставил принимать иные решения. В дебюте турнира литовцы одолели участников минувшего чемпионата Европы румын и австрийцев. В грядущую субботу им предстоит гостевой поединок со сборной Сербии, а через четыре дня после того домашняя встреча с фарерцами, передает «Советский спорт».