Бэйл: Нам нужно забивать первыми

Защитник сборной Уэльса и "Тоттенхэма" Гарет Бэйл заявил, что, несмотря на худший за последние 96 лет старт в чемпионате Англии, "Шпоры" имеют шансы достойно завершить этот сезон, сообщает «Спорт Экспресс». "Все, что нам сейчас нужно это продолжать работать и стараться улучшить свою игру. Я думаю, что для "Тоттенхэма" очень важно первым забивать во встречах с соперниками. Ведя в счете, мы сможем раскрепоститься и показывать футбол высокого уровня. Возможно, победы придут уже после перерыва, связанного с матчами сборных", - сказал футболист. Напомним, лондонский клуб после 7 туров с 2 очками занимает последнюю строчку в таблице английской премьер-лиги, не имея в своем активе ни одной победы.