Аггер: Постараюсь достойно заменить Шкртела

Полузащитник сборной Дании и "Ливерпуля" Даниэль Аггер заявил, что готов заменить в стартовом составе своей команды травмированного Мартина Шкртела, сообщает «Спорт Экспресс». "Конечно, я рад возможности попасть в основу. Хотя мне очень жаль, что Мартин какое-то время не сможет выступать. Постараюсь воспользоваться предоставившимся мне шансом и сыграть на высоком уровне", - сказал футболист. Напомним, Мартин Шкртел, получил травму колена в воскресном матче 7-го тура чемпионата Англии против "Манчестер Сити".