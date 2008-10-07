Лучший игрок ЧЕ-2008 отказался бороться за «Золотой мяч»

Полузащитник сборной Испании по футболу Хави, признанный лучшим игроком Евро-2008, заявил, что не считает себя достойным звания лучшего футболиста года. Хави отметил, что индивидуальные призы ("Золотой мяч" и "Бриллиантовый мяч") обычно вручаются игрокам, которые способны решить исход матча в одиночку, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на интернет-издание Goal.com. По словам Хави, он относится к той категории футболистов, игра которых в значительной степени зависит от партнеров. "Без своих партнеров я никто", - подчеркнул испанец. Выступающий за "Барселону" Хави считает, что приз лучшего игрока года могут получить его одноклубник Лионель Месси или атакующий полузащитник "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду. В то же время Хави признался, что он хотел бы, чтобы один из индивидуальных призов был вручен представителю сборной Испании, которая выиграла чемпионат Европы. Претендентом на "Золотой мяч" и "Бриллиантовый мяч" считается вратарь мадридского "Реала" и испанской сборной Икер Касильяс. На чемпионате Европы 2008 года Хави принял участие в пяти из шести матчей своей команды и забил один гол. В финале с Германией (1:0) полузащитник отдал результативный пас Фернандо Торресу, забившему победный мяч.