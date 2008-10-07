Футбольный арбитр пытался покончить с жизнью

Румынский футбольный арбитр Себастьян Колцеску попытался покончить жизнь самоубийством. Рефери сделал попытку выброситься с балкона собственного дома, но был остановлен полицейскими, которых вызвали соседи. В августе Колцеску был отстранен от судейства в высшем и первом дивизионах чемпионата Румынии, пишет издание «Советский спорт». Решение об отстранении Колцеску от судейства приняла Федерация футбола Румынии, наказавшая арбитра за повторяющиеся ошибки. Кроме того, рефери был лишен звания арбитра ФИФА. Незадолго до попытки суицида Колцеску развелся со своей женой, а затем расстался с новой подругой.