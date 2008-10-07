«Манчестер Сити» купит Анри у «Барселоны»

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" сделает испанской "Барселоне" предложение о покупке нападающего сборной Франции Тьерри Анри. Заинтересованность в приобретении форварда выразил главный тренер "Манчестер Сити" Марк Хьюз. Переход Анри в английский клуб может состояться в январе 2009 года, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на издание Daily Mail. Ранее 31-летний Анри заявил, что готов покинуть "Барселону" в ходе зимнего трансферного окна. Форвард выразил недовольство тем, что при новом тренере Хосепе Гвардиоле он часто остается в запасе. В прошедшее межсезонье "Манчестер Сити", проданный бизнесменом Таксином Чинаватом арабской компании ADUG, сделал ряд громких приобретений. Из московского ЦСКА в английский клуб перешел бразильский форвард Жо, а из мадридского "Реала" - его соотечественник Робиньо. Ожидается, что пополнить состав "Манчестер Сити" может бывший форвард сборной Бразилии Роналдо, недавно восстановившийся после травмы. Хьюз заявил, что в январе "Манчестер Сити" может также приобрести игроков на позиции вратаря и левого защитника. В семи матчах чемпионата Англии сезона-2008/09 "Манчестер Сити" одержал три победы и потерпел четыре поражения. В турнирной таблице команда находится на 11-й позиции. В последнем матче в субботу, 5 октября, "Манчестер Сити" уступил "Ливерпулю" со счетом 2:3.