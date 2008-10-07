Велогонка. Украинец одержал победу в Италии

Михаил Халилов стал победителем велогонки-однодневки Memorial Сimurri/Gran Premio Bioera которая прошла в Италии. Халилов первым преодолел 190-километровую дистанцию между городами Кавряджо - Реджио Эмилиа Михаил, затратив на это 4:33.57 часа. Украинцу, выступающему за команду Ceramica Flaminia -Bossini Docce за километр до окончания гонки удался мощный финиш, когда он оставил позади лидирующую группу из 15-ти спортсменов. Беглеца пытались настичь победитель прошлогоднего Джиро Италии Данило Ди Лука и действующий чемпион Италии Джованни Висконти, но безуспешно. Михаил Халилов пересекал финишную линию в гордом и победном одиночестве, сообщает «Корреспондент». Одноклубник и соотечественник Михаила Халилова Владимир Дума финишировал, показав 14-й результат.