Совершен рекордный прыжок над Эверестом

Интернациональная группа скайдайверов успешно реализовала уникальный способ покорения величайшей вершины мира – Эвереста (8846 метров над уровнем моря). Трое спортсменов из Великобритании, Новой Зеландии и Канады совершили рекордные прыжки с самолета, пролетевшего над пиком на высоте 9400 метров. После непродолжительного свободного падения смельчаки раскрывали парашюты. Местом приземления стала площадка, находящаяся рядом с одним из альпинистских базовых лагерей на склоне горы и считающаяся также непревзойденной по своим высотным параметрам - 3900 метров. С учетом большой разреженности воздуха для прыжков использовались специальные парашюты в три раза превышающие по площади обычные, отмечает ИТАР-ТАСС. Скайдайверы применяли также кислородные маски с баллонами и были одеты в утепленные костюмы из неопрена, рассчитанные на то, чтобы выдержать низкие минусовые температуры. Участие в проекте обошлось каждому примерно в 24 тысяч долларов. Однако, по мнению 29-летней англичанки Холли Бадж, то, что она испытала, полностью оправдало затраты. На счету отважной парашютистки уже 2500 "небесных ныряний", а с помощью своей гималайской эпопеи она рассчитывает собрать средства для благотворительных целей на родине и в Непале.