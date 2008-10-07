Результаты жеребьевки Кубка УЕФА

Во вторник в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка группового этапа последнего в истории розыгрыша Кубка УЕФА. Своих соперников узнал и харьковский «Металлист». Результаты жеребьевки: Группа А: "Шальке" (Германия), "ПСЖ" (Франция), "Манчестер Сити" (Англия), "Расинг" (Испания), "Твенте" (Голландия) Группа B: "Бенфика" (Португалия), "Олимпиакос" (Греция), "Галатасарай" (Турция), "Герта" (Германия), "Металлист" (Харьков, Украина) Гурппа C: "Севилья" (Испания), "Штутгарт" (Германия), "Сампдория" (Италия), "Партизан" (Сербия), "Стандард" (Бельгия) Группа D: "Тоттенхэм" (Англия), "Спартак" (Москва, Россия), "Удинезе" (Италия), "Динамо" (Загреб, Хорватия), "Ниймеген" (Голландия) Группа E: "Милан" (Италия), "Херенвен" (Голландия), "Брага" (Португалия), "Портсмут" (Англия), "Вольфсбург" (Германия) Группа F: "Гамбург" (Германия), "Аякс" (Голландия), "Славия" (Чехия), "Астон Вилла" (Англия), "Жилина" (Словакия) Группа G: "Валенсия" (Испания), "Брюгге" (Бельгия), "Русенборг" (Норвегия), "Копенгаген" (Дания), "Сент-Этьен" (Франция) Группа H: ЦСКА (Москва, Россия), "Депортиво" (Испания), "Фейеноорд" (Голландия), "Нанси" (Франция), "Лех" (Польша) В групповом этапе 40 клубов разделены на восемь групп по пять команд. Матчи пройдут 23 октября, 6 ноября, 27 ноября, 3/4 декабря и 17/18 декабря. Каждая команда проведет в группе по 4 матча (два дома и два в гостях) - то есть с каждым соперником она встретится только один раз. По итогам однокругового турнира три лучшие команды из каждой группы выйдут в 1/16 финала, где к ним присоединятся восемь клубов, занявших третьи места в группах Лиги чемпионов.