Путин презентовал фильм о дзюдо

Премьер-министр РФ Владимир Путин презентовал в Санкт-Петербурге фильм о дзюдо, сообщает «РИА«Новости». Учебно-методическая лента "Учимся дзюдо с Владимиром Путиным" подготовлена на основе одноимённой книги, выпущенной в 1999 году Путиным с соавторами Василием Шестаковым и Алексеем Левицким. Выступая на презентации, премьер признался, что его имя в названии фильма преследует рекламную цель. "В самом названии кроется рекламный трюк. Потому что все, кто посмотрит этот фильм, будут учиться не у вашего покорного слуги, а у истинных корифеев: у японских спортсменов, признанных мастеров, российских спортсменов - чемпионов мира, лидеров Олимпиад. И это главное", - отметил Путин.