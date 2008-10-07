Малофеев: Мне, как тренеру, было стыдно

Главный тренер санкт-петербургского «Динамо» Эдуард Малофеев поделился впечатлениями от игры своей команды в матче чемпионата второй лиги против мурманского «Севера» (1:1). «Оценка матча: очень слабо мы играли. Стыдно, стыдно за игру. Я не ожидал, что команда может так сыграть. Мне даже как тренеру, который только взял команду, стыдно было сидеть. Перед зрителями стыдно, потому что так нельзя играть в футбол! Прежде всего, они деньги за это получают! Как в таком состоянии можно выходить на футбольное поле?! Я никогда не боюсь ни поражений, ни каких-то других ситуаций, но мне всегда до глубины души больно, когда я на футбольном поле вижу безволие. Безволие! Откуда оно рождается? Это просто беда, беда! Я уже прошёл большую школу, начинал всегда с этого. И, по сути дела, надо вот это как-то вытащить из команды, выгнать из команды. Потому что, кто истинно любит футбол, а не себя в футболе, должны помнить, что должно быть стыдно выходить на поле и так играть. Потому что это закон любви. Любить и не делать – ну я не знаю... Не знаю, как это называется. Афёра? Афёрой заниматься в футболе нельзя. Сейчас надо довести сезон до конца. И как можно лучше довести. Чтобы не было, ещё раз говорю, стыдно. То, что сегодня вы увидели – это стыдоба. Дай Бог, чтобы больше таких игр не получалось. А потом те, кто понравится, те, кто будут отдаваться на футбольном поле, научатся играть через «не могу» – тогда будут играть. А если будут постольку поскольку – будем расставаться, конечно. И будем брать молодых ребят», – цитирует Малофеева СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на официальный сайт команды.