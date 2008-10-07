Формула-1. Алонсо: «Рено» будет конкурентноспособнее, чем «БМВ-Заубера»

Обозреватель испанской газеты AS утверждает, что Фернандо Алонсо отклонил предложение «БМВ-Заубера», так как посчитал, что в 2009 году его нынешняя команда «Рено» будет конкурентоспособнее баварской конюшни, передает СПОРТ СЕГОДНЯ. «В начале сезона мы отставали от «БМВ-Заубера» на целую секунду, а теперь выступаем на одном уровне или даже лучше. Впереди еще несколько гонок, и мы продолжим усердно работать», – заявил Алонсо ранее. Стоит отметить, что журналист AS не сомневается, что двукратный чемпион мира больше не рассматривает предложение «Хонды» и останется в «Рено».