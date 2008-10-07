Виталий Кличко: Настал мой черед указать Питеру на его место

Накануне своего поединка за титул чемпиона мира WBC в интервью «СПОРТглавреду» Виталий Кличко рассказал о слабых и сильных сторонах соперника: «Недооценка соперника – прямой путь к поражению. Питер очень сильный боксер, у него хороший удар. Его послужной список говорит сам за себя. Могу с уверенностью сказать, что бой будет непростым и драматичным, но до подсчета судейских записок дело не дойдет. Планирую закончить бой нокаутом в четвертом-шестом раундах. Слабой стороной Самюэля Питера, на мой взгляд, является излишняя самоуверенность. Он говорит, что закончит нашу семейную карьеру в боксе - что ж посмотрим. Владимир указал ему на его место - теперь настала моя очередь окончательно расставить все по своим местам.»