Кличко: Сегодня в украинской политике преобладает принцип грязной игры

Накануне своего поединка за титул чемпиона мира WBC в интервью «СПОРТглавреду» Виталий Кличко сравнил политику и спорт. Он, в частности, сказал: «Скучать мне по политработе сейчас просто некогда. Но в перерывах между тренировками я всегда нахожу время для общения с коллегами по Блоку Кличко в Киевском городском совете, для мониторинга политических событий в Киеве и Украине. Так что, от политических процессов я не оторвался. К сожалению, сегодня в украинской политике, в отличии от спорта, преобладают принципы грязной игры. В спорте есть одна вещь, которую необходимо усвоить большинству украинских политиков: чувство победы, гордости за свою страну. Когда в честь победы звучит гимн Украины и поднимается ее флаг, всю страну охватывает искреннее чувство патриотизма. Сегодня, как никогда, нашей стране нужны победы, иначе она впадает в депрессию. Гордимся ли мы победами тех, кто на данный момент пребывает на политическом олимпе? Вряд ли – в большинстве своем это победы частные, для закрытого круга. Победа же в спорте – это победа всей страны. У меня есть привычка побеждать, несмотря на любые препятствия. И не важно, это спорт, бизнес или политика.»