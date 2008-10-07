Узбекистан просится в УЕФА

Президент Федерации футбола Узбекистана Мираброр Усманов заявил, что больше нет смысла выступать под эгидой Азиатской футбольной конфедерации (АФК), и нужно вступать в европейскую семью, как это сделал пять лет назад Казахстан, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на ca-news.org. «Какой смысл выходить на чемпионат мира и там проигрывать крупно, как Саудовская Аравия? Не легче ли вступить в УЕФА и каждый год, пусть и в отборочных играх, но уже играть с сильными командами? И если мы сможем выйти из европейской зоны на мировой чемпионат, то там уже не ударим лицом в грязь», – отметил глава узбекской футбольной федерации. Правда, при этом Усманов не сказал, когда же Узбекистан сможет принять участие на чемпионате мира. Идею Усманова поддержала местная футбольная пресса, которая растиражировала его мнение и вышла с заголовками «Доброе утро, УЕФА», «УЕФА – встречай! Узбекистан идет» и т.д. Однако, как считают скептики, одного желания Узбекистана принимать участия в соревнованиях под эгидой УЕФА мало, у центрально-азиатской страны нет никакого повода для перехода в европейскую семью. Казахстан был принят после длительных переговоров, и только потому, что часть его территории считается европейской, у Узбекистана в Европе территорий нет, а значит, многие члены европейской семьи будут против принятия нового члена. И здесь дело не столько в Узбекистане как сопернике, а в том, что той же Италии, Испании и другим сборным командам и их клубным командам придется совершать длительные перелеты, что при современных напряженных графиках будет лишней и ненужной нагрузкой. Одна возможность войти в УЕФА у Узбекистана, как и у других пяти центрально-азиатских постсоветских республик, была в 1992 году. Тогдашний президент УЕФА Леннарт Юхансон после распада СССР сам предложил странам ЦА вступить в УЕФА, но чиновники футбольных конфедераций пяти стран решили, что они азиаты, и в АФК им будет лучше.