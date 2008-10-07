Лаудруп: У «Спартака» неплохие шансы в Кубке УЕФА

Главный тренер московского "Спартака" Микаэль Лаудруп прокомментировал результаты жеребьёвки группового этапа Кубка УЕФА. Напомним, красно-белые попали в одну группу с английским "Тоттенхэмом", хорватским "Динамо", итальянским "Удинезе" и голландским "Неймегеном". "Спартак" попал в очень интересную группу. Мы сыграем с двумя командами из больших футбольных стран — с английским "Тоттенхэмом" и итальянским "Удинезе". Кроме того нас ждёт интересная и непростая игра с загребским "Динамо" и, наконец, — с голландским "Неймегеном". "Спартаку" предстоит тяжёлая и захватывающая борьба. Думаю, у нас неплохие шансы пройти дальше. В этом году во всех группах Кубка УЕФА собраны достойные соперники, поэтому это будет зрелищный и интересный турнир. Кстати, в прошлом году мой "Хетафе" встречался с "Тоттенхэмом" в Лондоне на этой же стадии Кубка. Мы тогда победили — 2:1. С удовольствием сыграю с лондонским клубом ещё раз", — приводит слова Лаудрупа Чемпионат.ру со ссылкой на официальный сайт клуба.