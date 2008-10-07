Протасов: «Кубань» постарается выйти и закрепиться в Премьер-лиге

Украинский специалист Олег Протасов, заключивший трхлетний контракт с краснодарской "Кубанью", прокомментировал новый поворот в своей тренерской карьере в беседе с корреспондентом Чемпионат.ру. "После ухода из "Днепра" у меня было несколько предложений, но я остановил свой выбор на "Кубани". Мне показался интересным и перспективным этот проект. Сейчас все наши помыслы связаны с возвращением коллектива в Премьер-Лигу. Надеюсь, это произойдёт уже в этом году. О целях на более отдалённое будущее пока предметно говорить не имеет смысла: новую задачу следует ставить только после решения текущей. И после серьёзного доукомплектования, в котором, безусловно, нуждается краснодарская команда. Будем стараться не только выйти в Премьер-Лигу, но и закрепиться там", — рассказал он.