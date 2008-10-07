«Ювентус» заинтересовался игроком сборной России

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России по футболу Юрий Жирков попал в сферу интересов итальянского "Ювентуса". Туринский клуб ищет игрока, который смог бы заменить в основном составе 36-летнего чеха Павла Недведа. Кроме россиянина, "Ювентус" также рассматривает кандидатуру футболиста сборной Германии Бастиана Швайнштайгера, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на итальянское издание Tuttosport. По данным интернет-издания tribalfootball.com, трансферная стоимость Жиркова составляет приблизительно 12,2 миллиона евро. В январе 2009 года, когда в Европе откроется зимнее трансферное окно, состав "Ювентуса" также может пополнить испанский полузащитник "Ливерпуля" Хаби Алонсо. После окончания Евро-2008 сообщалось об интересе к Жиркову со стороны ряда ведущих европейских клубов. В частности, возможность покупки россиянина рассматривал главный тренер итальянского "Интера" Жозе Моуринью.