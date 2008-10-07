Российский чемпион Олимпиады-2008 собрался в профессионалы

Российский боксер Рахим Чахкиев, ставший чемпионом Олимпиады 2008 года, не исключил, что в ближайшее время перейдет в профессионалы. По словам Чахкиева, окончательное решение о продолжении своей карьеры он примет в ближайшее время, но пока не готов дать окончательного ответа на этот вопрос, сообщает агентство спортивной информации «Весь спорт». Боксер, выступающий в весовой категории до 91 килограмма, отметил, что после победы на Олимпиаде вопрос о переходе в профессионалы "встал ребром". Чахкиев напомнил, что в начале 2009 года ему исполнится 26 лет, и если он останется в любительском боксе, то через четыре года возраст и мотивация "будут уже не те". Россиянин признался, что у него есть предложения от промоутеров, но чтобы принять окончательное решение, ему надо еще немного отдохнуть, все взвесить и обдумать. "Но можете написать: Рахим Чахкиев не исключает перехода в профессионалы", - сказал боксер. На Играх в Пекине Чахкиев стал одним из двух российских боксеров, завоевавших золотые медали. Кроме него олимпийским чемпионом стал Алексей Тищенко (категория до 60 килограммов).