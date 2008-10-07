Испанский клуб уволил тренера

Главный тренер испанского футбольного клуба "Рекреативо" Маноло Самбрано уволен со своего поста. Под руководством Самбрано команда потерпела четыре поражения в первых шести турах национального чемпионата. Новым тренером "Рекреативо" станет Лукас Алькарас, который возглавлял команду с 2001 по 2003 годы, сообщает «Лента.ru» со ссылкой на агентство Reuters. Самбрано был назначен на пост наставника "Рекреативо" в феврале 2008 года. В сезоне-2007/08 тренеру удалось спасти команду от вылета из примеры (первого по значимости дивизиона чемпионата Испании). В шести матчах первенства страны сезона-2008/09 "Рекреативо" набрал четыре очка. Команда занимает 18-е место в турнирной таблице. В последней встрече в воскресенье, 5 октября, "Рекреативо" на своем поле уступил "Малаге" со счетом 0:4.