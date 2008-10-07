Блаттер призывает запретить покупать клубы иностранцам

Президент ФИФА Зепп Блаттер призвал власти Англии и прочих европейских стран ужесточить законы в отношении иностранцев, желающих приобрести в собственность футбольный клуб. «Необходимо что-то делать с этими миллиардерами. В наше время купить клуб так же просто, как и футбольную форму. Это неправильно, и я собираюсь пообщаться с руководством Евросоюза по этому поводу. В Англии эта проблема очень актуальна», - заявил Блаттер. Ярким примером слов Блаттера стала недавняя покупка арабской компанией ADUG клуба «Манчестер Сити». Впрочем, не только у «горожан» владельцы являются иностранцами. «Челси», «Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» также принадлежат собственникам из-за пределов Англии. «К примеру в Швейцарии есть законы, которые разрешают приобрести что-то в собственность или сделать инвестиции лишь только после того, как ты докажешь свою заинтересованность в этом. Нужны доказательства, связывающие тебя с объектом вложения денег». «Некоторые из этих владельцев предпочитают лошадиные скачки, кто-то покупает команды Формулы-1, а теперь и футбольные клубы стали очередным развлечением. Мы должны спросить себя, что движет этими людьми? Действительно ли они заинтересованы или просто намерены делать деньги?» - добавил Блаттер, передает «Спорт.com.ua».