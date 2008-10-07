Матч Украина-Хорватия обслужат голландцы

Отборочный матч чемпионата мира-2010 между национальными сборными Украины и Хорватии, который состоится в Харькове в ближайшую субботу, будет обслуживать голландская бригада арбитров во главе с Эриком Брамхаром. Помогать ему будут лайнсмены Арье Бринк Кишпаль и Патрик Герритсен, сообщает пресс-служба ФФУ. Брамхар на матчах с участием сборной Украины пока не работал. Зато два года назад голландец обслуживал матч Лиги чемпионов «Шахтер» - «Олимпиакос» - 2:2. Двое участников той встречи смогут выйти в субботу на поле стадиона «Металлист» - Тимощук и Срна. Всего на счету голландца 9 матчей в Лиге чемпионов. Статус арбитра ФИФА Брамхар получил в 2002 году. Судил поединки ЧМ-2003 (U-17) и ЧМ-2005 (U-19). Через два дня после матча в Харькове арбитру исполнится 42 года.