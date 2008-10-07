Евро-2012. Олкович: Мы были в шоке от предложения Суркиса

Глава оргкомитета Евро-2012 Адам Олкович рассказал о том, как проходила подготовка к подаче совместной заявки Польши и Украины за право проводить чемпионат Европы. «Идея проводить чемпионат Европы-2012 в двух странах – Украине и Польше – принадлежит украинской стороне. Мы сначала были в шоке от предложения Суркиса, не могли понять, как такое возможно, а потом подумали и – согласились. 28 сентября 2003 года началась подготовка. Было подготовлено около трех тысяч страниц документов, в УЕФА отправилось 286 килограмм бумаг, нам понадобилось 25 правительственных гарантий, касающихся как финансовых вложений, так и развития инфраструктуры, льгот и налогов – и мы собрали все эти документы. Самым поразительным, наверное, и вам покажется пункт № 25, согласно которому мы должны зарегистрировать все телевизоры, с которых будет вестись трансляция матчей Евро-2012. Речь идет, понятно, о телевизорах, расположенных в барах, местах общественного пользования, а также больших экранах в городах. По предварительным подсчетам, доход с продажи прав на телетрансляции составит около 1 миллиарда евро, в то время, как аналогичная цифра на чемпионате Европы 2008 года была на треть меньше. 18 апреля 2007 года, когда состоялось голосование и совместная заявка Польши и Украины победила в споре за право принять чемпионат, началась новая веха в нашей футбольной истории. Правда, не все тогда захотели поверить, что Украина и Польша победили конкурентов в честной борьбе. Нашлись те, кто обвинял нас в том, что нам помогла украинская и польская мафия. Тогда в интервью ведущим мировым информагентством мы сказали, что если Сергей Бубка, Олег Блохин и Андрей Шевченко – это мафия, то мы не прочь к ней принадлежать», – приводит слова Олковича СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на «Спортивную Беларусь».