Листкевич: Вопрос с польским футболом практически улажен

Глава польского футбольного союза Михал Листкевич уверен, что возникший конфликт его организации с министерством спорта, который поставил под угрозу ближайшие игры сборной Польши в квалификации ЧМ-2010 и проведение в Польше Евро-2012, практически улажен. «На самом деле весь конфликт был вызван тем, что министерство спорта пристально контролировало действие федерации футбола Польши, к нам приходили одна проверка за другой. В итоге были обнаружены некоторые неточности, у проверяющих органов возникли замечания по документации. Министерство спорта посетовало на то, что мы не все требования выполняем, и предложило назначить комиссара, который бы следил за положением дел в федерации и контролировал нашу деятельность. Комиссар был назначен арбитражным судом НОК и назначен был человек, рекомендованный министерством. Когда об этом узнали ФИФА и УЕФА, они негодовали и признали эти действия вмешательством в деятельность общественной организации. Они пригрозили не допустить нашу сборную к ближайшим официальным матчам, а также поставили под сомнение возможность проведения в Польши чемпионата Европы, если так будет продолжаться и дальше. Теперь вопрос практически улажен. ФИФА и УЕФА создали чрезвычайную комиссию, которая будет гарантом нашей деятельности. В пятницу в Цюрихе мы встречаемся с членами этой комиссии. Уверен, никаких серьезных проблем больше нет. Существуют лишь небольшие юридические нестыковки в трактовке законов страны и законов главных футбольных организаций – ФИФА и УЕФА. Их мы и обсудим при встрече», – приводит слова Листкевича СПОРТ СЕГОДНЯ со ссылкой на Sportnews.by.