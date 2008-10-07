Формула-1. Новая версия календаря на 2009 год

Как уже сообщал Чемпионат.ру, сегодня в Париже прошло внеочередное заседание Всемирного Автоспортивного Совета ФИА, на котором была обнародована новая версия календаря Формулы-1 следующего сезона. После исключения из списка Гран-при Канады в календаре осталось 18 гонок. При этом сохранён трёхнедельный летний перерыв между Гран-при Венгрии и Европы. Как и предполагалось, дебютный Гран-при Абу-Даби закроет сезон. Также на заседании было принято решение дать президенту ФИА Максу Мосли права на ведение переговоров с Ассоциацией команд Формулы-1 FOTA о дальнейших мерах по снижению расходов команд Ф-1. Новые решения должны быть воплощены в сезоне-2010. Формула-1. Новая версия календаря-2009. 29 марта - Австралия 5 апреля - Малайзия 19 апреля - Бахрейн 10 мая - Испания 24 мая - Монако 7 июня - Турция 21 июня - Великобритания 28 июня - Франция 12 июля - Германия 26 июля - Венгрия 23 августа - Европа (Валенсия) 30 августа - Бельгия 13 сентября - Италия 27 сентября - Сингапур 11 октября - Япония 18 октября - Китай 1 ноября - Бразилия 15 ноября - Абу-Даби.