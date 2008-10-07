Хиддинк: Ничья со сборной Германии – хороший результат

Главный тренер сборной России по футболу Гуус Хиддинк заявил, что ничья в матче отборочного турнира чемпионата мира 2010 года с Германией станет для его команды хорошим результатом. Хиддинк отметил, что будет лучше, если россияне одержат победу, но все будет зависеть от того, как будет складываться игра, сообщает «РИА«Новости». Тренер российской сборной назвал немцев сильной и организованной командой, которая всегда борется до конца и умеет забивать голы на последних минутах. Что касается сборной России, то Хиддинк отметил, что сейчас в ней очень силен командный дух, а успешное выступление на Евро-2008 должно послужить для россиян хорошим стимулом. Матч Германия - Россия состоится 11 октября в Дортмунде, начнется в 22:45 по московскому времени и будет показан в прямом эфире на Первом канале. В двух первых играх отборочного турнира ЧМ-2010 немцы набрали четыре очка. Россияне пока провели одну встречу, победив на своем поле сборную Уэльса (2:1).