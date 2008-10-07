Маркевич: Результаты жеребьевки Кубка УЕФА для «Металлиста» - нормальные

Главный тренер харьковского "Металлиста" Мирон Маркевич прокомментировал результаты жеребьевки группового эатапа Кубка УЕФА, которая состоялась во вторник. Напомним, что его команда попала в одну группу с "Бенфикой" (Португалия), "Олимпиакосом" (Греция), "Галатасараем" (Турция) и "Гертой" (Германия). "Результаты жеребьевки я бы оценил как вполне нормальные. В любом случае надеяться на легкую жизнь в групповом турнире было бы наивно - слабых соперников в Кубке УЕФА попросту не осталось. В нашей группе явного лидера нет. "Олимпиакос" сейчас занимает первое место в греческом чемпионате. "Галатасарай", хотя и идёт в середине турнирной таблице национального первенства, остается одним из сильнейших клубов Турции. То же можно сказать о «Бенфике» и «Герте». Естественно, дабы сложить полное впечатление о возможностях этих команд, надо будет посмотреть их в деле. У Металлиста, в отличие от его противников, нет богатого еврокубкового опыта, однако мы постараемся достойно выглядеть в этой представительной компании. Уверен, будет интересно!", - сказал Маркевич официальному сайту УЕФА.