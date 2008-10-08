Хабибулин начнет сезон в «Чикаго»

Российский голкипер "Чикаго" Николай Хабибулин, по всей видимости, начнет очередной сезон в своем нынешнем клубе. Вратарь сегодня ночью был включен генеральным менеджером "Черных Ястребов" Дэйлом Тэллоном в заявку на матчи регулярного чемпионата. "Ник с нами. Он будет попадать в заявку на матчи и обязательно получит шанс сыграть", - цитирует главного тренера "Блэкхокс" Дениса Саварда «Спорт Экспресс». Сам Хабибулин после тренировки во вторник общаться с журналистами отказался. Руководство "Ястребов" во время межсезонья пыталось любыми способами избавиться от вратаря, который слишком дорого обходится команде: выставляло на драфт отказов, искало вариантов обмена в другие клубы НХЛ и даже разрешило Хабибулину найти себе команду в КХЛ. Однако никто так и не предложил "Чикаго" достойных вариантов обмена.