Норвегия не будет подавать заявку на проведение Игр-2018

Норвегия рассталась с планами подать заявку на проведение зимней Олимпиады-2018. Экспертиза показала, что Игры обойдутся в 4,9 миллиардов долларов, а это в два раза дороже, чем изначально предполагали создатели проекта. О сложном решении объявил президент Олимпийского и Паралимпийского комитетов Норвегии Тове Пауле, передает«Спорт Экспресс». Напомним, что в марте 2007 года НОК Норвегии объявил, что претендентом на проведение Игр-2018 будет город Тромсе, расположенный в четырехстах километрах севернее полярного круга.