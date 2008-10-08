«Бенфика» боится Воронина и Коэльо

Предлагаем вашему вниманию реакцию португальской «Бенфики» на соперников по групповому раунду Кубка УЕФА, размещенную на официальном сайте клуба. «Бенфика» попала в группу B, вместе с греческим «Олимпиакосом», турецким «Галатасараем», немецкой «Гертой» и украинским «Металлистом», отмечает «Спорт.com.ua». Начало сезона «Олимпиакоса» омрачилось поражением от кипрского «Анортосиса» в квалификации Лиги чемпионов. Главная фигура греческого клуба - нападающий Дарко Ковачевич, а тренирует «Олимпиакос» Эрнесто Вальверде. «Бенфика» и «Олимпиакос» уже встречались ранее четырежды, и в трех матчах «Бенфика» праздновала победу. Турецкий «Галатасарай» доминирует в национальном футболе (5 чемпионств за 10 лет), хотя в этом году они оказались чужими на празднике Лиги чемпионов (уступив румынскому «Стяуа»). Цвета турецкого клуба защищает хорошо известный нам Фернандо Мейра, тренировочным процессом управляет Михаэль Скиббе, ну а основная угроза исходит от чешской звезды Милана Бароша. «Герта» - это середняк немецкой Бундеслиги, но в ее составе насчитываются талантливые бразильцы Сисеро, Лусио, Рафаэль, а также грозный украинский форвард Воронин. Наконец, харьковский «Металлист» - эта команда попала в групповую сетку, обыграв по сумме двух матчей турецкий «Бешикташ». На данный момент «Металлист» вряд ли уступает по силе донецкому «Шахтеру», а основное внимание в составе «Металлиста» следует обратить на бразильца Жажу! В общем, соперники очень серьезные - и только три клуба из каждой группы продолжат борьбу. Плюс, к ним добавятся команды, занявшие третьи места в своих лигочемпионских группах.