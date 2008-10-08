Годин: Правая только для ходьбы

Пожалуй, одним из самых стабильных и полезных игроков запорожского «Металлурга» в нынешнем сезоне является 25-летний полузащитник Алексей ГОДИН, в первую очередь зарекомендовавший себя как мастер исполнения стандартных положений и весьма конструктивных действий при организации атаки. Резкий, с хорошей стартовой скоростью и умением отдать острую передачу. Свои лучшие качества Алексей демонстрирует практически в каждом матче. Не остались его труды и без внимания журналистов «КОМАНДЫ», которые назвали полузащитника лучшим футболистом 10-го тура, сообщает «Спорт.com.ua». -- Очень приятно получить такое признание, -- говорит Алексей. -- Но самое главное, что в очень важном поединке «Металлург» добился победы, а мои заслуги, считаю, уходят на второй план. -- Не кажется ли тебе, что на данный момент «Металлург» силен командной игрой как никогда? -- Однозначно. У нас отличный коллектив, мы по-спортивному злые. Занимаясь любимым делом, хотим показывать хороший, интересный футбол, радующий болельщика и, естественно, при этом добиваться результата. Мне, допустим, очень нравится играть с акцентом на атаку, отдавать острые передачи или же самому завершать атакующие действия. Но всегда стараюсь работать на совесть и в обороне, прежде всего стремясь быть полезным команде. -- Признаюсь честно: вряд ли кто-то в этом сезоне ожидал от «Металлурга» таких результатов, как победа в гостях над «Днепром», дома над «Металлистом», уверенная игра в Донецке против «Шахтера»... -- Многое зависит от психологии. Ведь мяч один для обеих команд, поле тоже одинаковое, и все зависит только от нас. Тренеры настраивают команду играть на победу в каждом матче, мы стараемся выполнять установку, и, как следствие, появляется результат. Может быть, нам не хватает стабильности, но прогресс, считаю, есть. -- Как известно, ты левша, и это порой создает неразрешимые проблемы для вратарей. Не было ли мысли довести до совершенства и игру правой ногой? -- Правая нога у меня, как говорится, для ходьбы, и признаюсь, ею сложно работать с мячом, так же как левой. Но при случае, конечно, короткую передачу низом могу сделать. А вот штрафные или угловые подаю только левой. -- Кстати, решение, куда направить мяч, приходит на ходу или же обмениваешься с партнерами условными сигналами? -- Конечно, есть домашние заготовки, просьбы и пожелания. Когда иду к мячу, то уже знаю, что и как буду делать. Благо на тренировках розыгрышам «стандартов» уделяем достаточно времени. -- Если бы существовал хит-парад мячей, забитых Алексеем Годиным, как бы ты расставил в нем голы по ранжиру? -- Мне дороги и памятны все мои голы, удачные передачи, но самый красивый гол, я думаю, у меня еще впереди. Если говорить о мячах, имеющихся в моем активе на сегодняшний день, то на первое место я бы поставил гол в ворота «Ворсклы», который я забил, выступая за «Таврию». Еще мне понравился мяч, проведенный в выездном матче Кубка УЕФА против «Панатинаикоса», а также мой самый первый гол за «Металлург» -- в ворота «Арсенала» на стадионе «АвтоЗАЗ». -- Первый гол на стадионе «Торпедо» ты, наверное, забил не случайно... -- Я понял, о чем вы. Да, действительно, в детстве я очень часто бывал на этом стадионе, ведь мой отец, Вячеслав Юрьевич, сам когда-то играл в футбол и долгое время работал администратором «Торпедо». Конечно, он, как и мама, Наталья Григорьевна, -- мои самые главные и преданные болельщики. Следят за моей игрой, читают спортивную прессу, подсказывают. Да и я, хоть и живу отдельно, часто бываю у родителей, общаемся -- у нас очень дружная семья. -- Мечтаешь поиграть в более сильном чемпионате? -- Со временем, конечно, хотелось бы. Но я, к примеру, не жалею даже о том, что в прошлом году так и не состоялся мой переход в «Металлист», да и контракт с «Металлургом» я продлил еще на несколько лет. Мне нравится выступать за «Металлург», а как известно, от добра добра не ищут.