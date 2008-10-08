Хиддинк: Ничья стала бы неплохим результатом

Ничья 11 октября в Дортмунде в гостевом матче отборочного турнира ЧМ-2010 против сборной Германии стала бы неплохим результатом для сборной России, отметил во вторник на пресс-конференции в Москве главный тренер российской команды Гус Хиддинк, информирует «Спорт.com.ua». «Лучше было бы, конечно, если бы наша команда одержала победу в Германии, но и одному очку мы тоже будем рады, - отметил он. - Все будет зависеть от того, как будет складываться игра». По мнению Хиддинка, российская команда столкнется с трудностями с поединке против немцев, поскольку у них организованная, сильная команды. «Я просмотрел много матчей сборной Германии, проанализировал ее игру. Это очень собранная команда, которая умеет забивать голы на последних минутах. Немцы всегда борются до конца, их будет очень сложно переиграть в Дортмунде», - сказал Хиддинк. «Удачное выступление российской сборной на Евро-2008 должно послужить хорошим стимулом для игроков нашей команды. Мне нравится, что сейчас командный дух очень силен. Мои подопечные уверены в себе, совершают минимум ошибок и не боятся трудностей», - сказал тренер. Вместе с тем, он признал, что этот отборочный цикл для сборной будет сложнее предыдущего, поскольку путевку напрямую в финальный этап ЧМ-2010 получит только одна команда.