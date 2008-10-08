Уильямс сенсационно покидает Кубок Кремля

Одна из главных фаворитов «Кубка Кремля», проходящего в эти дни в Москве, американка Венус Уильямс, уступила в трех сетах итальянке Флавии Пеннетте, передает «Советский спорт». Первую громкую сенсацию турнира Пеннетта оформила за два часа и теперь в 1/8 финала встретится с россиянкой Екатериной Макаровой, которая оказалась сильнее своей соотечественницы Елены Весниной. Турнир WTA Кубок Кремля Призовой фонд – 1 340 000 долларов Первый круг Флавия Пеннетта (Италия) – Венус Уильямс (США, 6) – 6:4, 2:6, 6:4