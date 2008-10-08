Чешский клуб хочет вступить в КХЛ

Представители чешского клуба «Энергия» из Карловых Вар 10 октября прибудут в Москву для встречи с руководством Континентальной хоккейной лиги и подписания «Протокола о намерениях», сообщает «Советский спорт». После проработки необходимых юридических вопросов должен быть подготовлен и подписан договор об участии чешской команды в Открытом чемпионате России. В понедельник комиссия КХЛ посетила Карловы Вары. Было установлено, что инфраструктура хоккейного клуба «Энергия» соответствует критериям, необходимым для вступления в лигу.