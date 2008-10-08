Усманов может стать президентом FIE

Федерация фехтования России (ФФР) выдвинула кандидатуру своего главы Алишера Усманова на пост президента Международной федерации фехтования (FIE). Документы, необходимые для его регистрации Успанова в качестве кандидата, направлены в штаб-квартиру FIE в Лозанне. Выборы президента, членов исполкома и комиссий FIE состоятся на отчетно-выборном конгрессе этой организации 6 декабря в Париже, сообщает «Советский спорт». Напомним, что Усманов с июля 2005 года возглавляет Европейскую конфедерацию фехтования (ЕКФ). Он принял предложение ФФР о выдвижении своей кандидатуры на пост президента FIE после того, как собравшиеся в конце сентября в Москве главы фехтовальных федераций 33-х стран Европы почти единогласно высказались за то, чтобы поддержать это намерение. Пока известно имя только одного соперника Усманова на декабрьских выборах - это действующий президент FIE Рене Рок (Франция), занимающий эту должность в течение трех сроков, с декабря 1996 года.