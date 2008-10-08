Кан: «Бавария» станет чемпионом

Легендарный экс-голкипер мюнхенской «Баварии» Оливер Кан считает, что, несмотря на кризис в начале сезона, команда все равно станет чемпионом Германии, сообщает «Советский спорт». - В чем причины кризиса «Баварии»? - Все это очень удивляет меня. В команде не произошло глобальных кадровых перемен. В это межсезонье добавилась лишь пара-тройка новых игроков, не более. В остальном же, это та же команда, что в прошлом сезоне побеждала в чемпионате и кубке, а в Кубке УЕФА доходила до полуфинала. С другой стороны, я бы не стал говорить, что все плохо. Когда в клубе появляется новый тренер, да к тому же из тех, что несет абсолютно новые идеи и механизмы подготовки, то ему всегда необходимо немного времени. Это в порядке вещей. - Получит ли Клинсманн это время? - Думаю, что когда руководство решало вопрос о новом наставнике, оно должно было понимать, на какой шаг идет. То, что у Клинсманна не все сразу получается, это вполне нормально. Просто в клубе должны набраться терпения, если они верят в то, что этот путь в итоге приведет команду к успеху. Нельзя, например, в «Милане» требовать, чтобы команда за один день стала бы играть как «Реал», или наоборот. Каждый большой клуб имеют свою собственную, сложившуюся за многие годы, философию. Можно, конечно же, кое-что менять, но перевернуть все за один день очень сложно. - Как думаете, Клинсманн уже сожалеет о приходе в «Баварию»? - Однажды Отто Рехагель сказал мне: «Каждый, кто ставит свою подпись на контракте с «Баварией», должен понимать, на что он идет, и чем ему предстоит заниматься». Думаю, что Клинсманн понимает, куда он пришел и зачем. - Сумеет ли «Бавария» защитить титул чемпиона Германии? - Я в этом абсолютно уверен. Нынешняя команда слишком сильна, чтобы потерпеть неудачу. Можно было бы еще предполагать такое, если бы вверху таблицы находилась действительно очень сильная команда. «Хоффенхайм»? Вы верите, что они способны стать чемпионами? «Гамбург», «Вердер» или «Штутгарт» также не показывают стабильной игры. И если в один момент «Бавария» сумеет воспользоваться осечками конкурентов, то у лидеров сдадут нервы. Команде нужен лишь небольшой толчок, и тогда их сложно будет остановить.